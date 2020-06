Brasiliansk dommer giver maskepåbud til præsidenten

Præsident Jair Bolsonaro har hidtil trukket på skuldrene over coronavirus, der har ramt landet hårdt.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kan fremover forvente en bøde, hvis han igen optræder i offentligheden uden ansigtsmaske.

En dommer ved en domstol i hovedstaden Brasilia har således udstedt en specifik ordre til præsidenten om at ændre hans "respektløse adfærd".

Det sker, efter at præsidenten hidtil blandt andet har deltaget i vælgermøder uden nogen form for værnemiddel.

Præsidenten har generelt negligeret udbruddet af coronavirus i Brasilien, selv om der hidtil er registreret flere end 50.000 dødsfald blandt coronapatienter i landet.

Jair Bolsonaro har blandt andet sammenlignet virusset med "en lille forkølelse".

Præsidenten har derudover kritiseret de foranstaltninger, der er indført i forsøget på at bremse smittespredningen.

Dommer Renato Coelho Borelli bad ved et retsmøde mandag præsidenten om at rette op på hans "respektløse adfærd". Han understregede samtidig, at præsidenten ikke er hævet over landets love.

Han kan derfor se frem til en bøde på 2000 real - omkring 2700 kroner - hvis han igen undlader at bære ansigtsmaske i offentligheden.

- Det er i bedste fald respektløst at gå ud i offentligheden uden at bruge ansigtsmaske og sætte andres helbred i fare, sagde Renato Coelho Borelli ved mandagens retsmøde ifølge The Guardian.

Jair Bolsonaro har endnu ikke kommenteret kendelsen.

/ritzau/