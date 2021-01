Brasiliansk forsker: Hospitaler er blevet til kvælningskamre

Hospitaler i millionbyen Manaus i Brasilien mangler desperat ilt og personale under anden bølge med corona.

Hospitalsvæsnet i den brasilianske millionby Manaus midt i Amazonas-regnskoven er ved at kollapse under en anden bølge med coronavirus.

Sådan lyder det torsdag fra Brasiliens sundhedsminister, Eduardo Pazuello, der kalder situationen i byen "ekstremt alvorlig".

Byens hospitaler mangler således både ilt og personale, mens antallet af dødsfald er begyndt at stige kraftigt igen.

Samtidig er intensivafdelinger så fyldte, at coronapatienter er nødt til at blive fløjet til andre stater for at få hjælp.

Manaus ligger i staten Amazonas i det nordlige Brasilien.

Ifølge delstatsregeringen er hele Amazonas tæt på at løbe tør for ilt til at behandle coronapatienter. Flere medier melder torsdag, at folk i respiratorer i disse dage bliver kvalt af manglen på ilt på statens hospitaler.

Sundhedsminister i Amazonas, Marcellus Campelo, siger, at staten har brug for tre gang mere ilt, end den selv kan producere.

- Ilten er løbet tør, og hospitalerne er blevet forvandlet til kvælningskamre, siger forsker Jesem Orellana fra det videnskabelige institut Fiocruz-Amazonia.

På grund af den alvorlige situation har myndighederne bedt om forsyninger fra andre stater.

Kongresmedlem i Amazonas Marcelo Ramos oplyser, at staten også har anmodet USA om at sende et militært transportfly til Manaus med iltbeholdere.

/ritzau/Reuters