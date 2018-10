Brasiliansk højreprofil beskyldes for at opildne til vold

Den højreorienterede præsidentkandidat Jair Bolsonaro opildner til vold, mener hans rival, Fernando Haddad.

Den yderliggående højrefløjspolitiker og tidligere kaptajn i hæren Jair Bolsonaro "opildner til vold" og er en fare for demokratiet.

Det siger hans venstreorienterede rival i kampen om posten som præsident, Fernando Haddad, til nyhedsbureauet AFP lørdag.

Bolsonaro var tæt på at vinde den første valgrunde af præsidentvalget i Brasilien i begyndelsen af oktober.

Med 46,3 procent af stemmerne førte han stort over Haddad, der fik 29 procent af stemmerne. Men det var ikke nok til at afgøre præsidentvalget, som derfor skal afgøres ved anden valgrunde 28. oktober.

I et interview med AFP kritiserer den venstreorienterede præsidentkandidat blandt andet Bolsonaros planer om at slække på våbenlovene i Brasilien.

- Min modstander opildner til vold og en voldtægtskultur, siger Haddad med henvisning til en episode, hvor Bolsonaro har sagt til en kvindelig politiker, at hun ikke havde gjort sig "fortjent" til at blive voldtaget af ham.

- At bevæbne befolkningen vil ikke løse noget. Det er staten, der skal skabe sikkerhed for befolkningen, siger han.

Haddad mener, at Brasilien står over for den største udfordring for landet, siden det blev demokratisk for tre årtier siden.

- Jeg mener, at den største trussel for kontinentet er Bolsonaro, siger han.

Jair Bolsonaro har lovet vælgerne at lægge en hård kurs over for kriminalitet og korruption.

Han bliver af politiske kommentatorer kaldt "Tropiske Trump" på grund af hans store følge på de sociale medier, hans stridslystne retorik og mange kvinder.

Han er kendt som stor beundrer af Donald Trump og for at have et nostalgisk syn på det militære diktatur i Brasilien fra 1964 til 1985.

Bolsoraros valgkamp fik for alvor vind i sejlene, da han blev udsat for et knivangreb under et vælgermøde i sidste måned.

/ritzau/