Brasiliansk kirurg er anholdt efter fatalt silikoneindgreb

En brasiliansk kirurg er anholdt, efter at en patient døde efter en silikoneindsprøjtning i ballerne.

Den brasilianske plastikkirurg Denis Furtado med tilnavnet "Dr. Bumbum" (brasiliansk slang for numse, red.) er torsdag blevet anholdt af politiet i den brasilianske storby Rio de Janeiro.

Det sker, fire dage efter at en af hans patienter mistede livet efter et indgreb, der skulle forstørre patientens baller.

Politiet siger, at det har ledt efter Furtado siden søndag, hvor patienten - en 46-årig kvindelig bankbestyrer - døde på et hospital efter indgrebet.

Hun ankom angiveligt til hospitalet med høj puls efter at have fået sprøjtet silikone ind i begge baller. Dødsårsagen ligger dog endnu ikke fast.

Furtado sagde torsdag, at han ikke havde gjorde noget forkert.

- Der skete et dødsfald. Et dødsfald, der kunne opstå for en hvilken som helst læge, siger Denis Furtado til nyhedsmediet G1.

Furtados advokat, Naiara Baldanza, siger, at hendes klient er uskyldig, og at han ikke meldte sig til politiet, fordi han var i panik.

Furtado er kendt for at specialisere sig i numseforstørrende indgreb.

Hans arbejde har gjort ham til en kendt personlighed i Brasilien, og han har en stor skare af følgere på de sociale medier.

Blandt andet følger 645.000 personer ham på Instagram, hvor han lægger billeder op af sine patienter før og efter indgreb.

/ritzau/Reuters