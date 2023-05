Brasiliansk lov skal begrænse reservater: Protester bryder ud

I Brasilien har underhuset i landets kongres tirsdag aften lokal tid godkendt et lovforslag om at begrænse anerkendelsen af nye reservater tilhørende den oprindelige befolkning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det betragtes af miljø- og menneskerettighedsforkæmpere som et tilbageslag efter intenst pres fra landbrugslobbyen.

Vedtagelsen kommer kort tid efter, at grupper i protest mod forslaget blokerede en motorvej og brændte dæk. 283 stemte for forslaget, mens 155 stemte imod.

Udenfor storbyen São Paulo blokerede demonstranter en stor motorvej med dæk i flammer. Politiet svarede herefter igen med tåregas.

Grupper fra den oprindelige befolkning har planlagt en uges protester udenfor kongresbygningen i hovedstaden Brasília.

Loven kommer ikke nødvendigvis til at påvirke allerede eksisterende reservater. Den kan påvirke hundredvis af reservater, der er under vurdering.

Underhuset i den brasilianske kongres hastebehandlede forslaget efter pres fra landbrugets lobby.

Etableringen af reservater giver den oprindelige befolkning juridisk beskyttelse. Det kan eksempelvis forhindre ulovlig skovhugning eller ulovlige landinvasioner.

Ifølge Reuters steg forekomsten af disse, mens den tidligere ultrahøjreorienterede præsident Jair Bolsonaro sad på magten.

Han gik ind for kommercielt landbrug og minedrift på landjord anerkendt som reservat.

Lovforslaget skal endnu godkendes i den brasilianske kongres' andet kammer, Senatet. Herefter skal præsident Lula underskrive den.

Præsidenten har mulighed for at nedlægge veto. Støtten til forslaget kan dog i Kongressen være så stor, at præsidentens veto kan underkendes.

