Brasiliansk politi dræber syv i Rios slum

I Rio de Janeiros berygtede favelaer, hvor hæren nu har ansvaret for sikkerheden, er flere dræbt lørdag.

Mindst syv mennesker er lørdag blevet dræbt af brasiliansk politi i Rocinha, der er et af slumkvartererne i storbyen Rio de Janeiro.

Flere andre er såret.

Ifølge politiet begyndte lørdagens uroligheder, da en politibil blev angrebet.

Familiemedlemmer til nogle af de dræbte fortæller over for lokale medier andre versioner af, hvad der foregik.

Politiet siger, at betjente gik ind i slumkvarteret - favelaen - i jagten på mistænkte bag drabet på en politibetjent tidligere på ugen.

Inde i favelaen fandt politiet flere våben, blandt andet også to granater.

Volden i de i forvejen hårdt plagede slumområder i Rio de Janeiro er steget i de seneste år.

Sidste år steg antallet af drab med otte procent sammenlignet med året inden og hele 26 procent sammenlignet med 2015.

Skyderier forekommer dagligt i slumkvartererne, og nu begynder også de mere velstående områder at blive ramt af volden.

For over en måned siden overtog hæren ansvaret for sikkerheden i Rio de Janeiro i et forsøg på at få bugt med narkobanderne og den vold, der følger i kølvandet på dem.

I sidste uge blev en velkendt socialaktivist og byrådsmedlem i Rio de Janeiro, Marielle Franco, dræbt i det, mange betegner som en politisk motiveret likvidering.

Franco, der selv er vokset op i en af Rios favelaer, har skarpt kritiseret politivolden i den brasilianske storby, som ifølge mange er blevet værre, efter hæren har overtaget ansvaret for sikkerhedsstyrkerne.

