Brasiliansk politi ransager ekspræsident Bolsonaros hjem

Brasiliansk politi ransagede onsdag Jair Bolsonaros hjem som led i en kulegravning af den tidligere præsidents covid-19-vaccinehistorik.

Efterforskningen kan muligvis kaste lys på, hvordan Bolsonaro, en hårdnakket vaccineskeptiker, der har svoret aldrig at tage en vaccine, optræder som vaccineret på officielle dokumenter.

Samtidig er flere af Bolsonaros rådgivere blevet anholdt, mens politiet har beslaglagt ekspræsidentens telefonhistorik.

Ransagningen kommer efter, at dokumenter fra den brasilianske højesteret har vist, at landets føderale politi har fundet beviser på, at Bolsonaros vaccinehistorik blev pillet ved i de sidste uger af hans embede i december.

Det skulle angiveligt være sket, før han rejste til USA, hvor de fleste udlændinge skal være vaccinerede for at komme ind.

Bolsonaro bekræfter selv ransagning til journalister og gentager, at han aldrig har taget en covid-19-vaccine.

Han afviser samtidig at have spillet en rolle i angiveligt at have forfalsket dokumenterne.

- Fra min side kan jeg sige, at intet er blevet forfalsket. Jeg har ikke taget en vaccine. Punktum, siger han.

/ritzau/Reuters