Brasiliansk chokvalg er billedet på et politisk opgør i Latinamerika

Over hele Latinamerika er vælgerne trætte af dårlig økonomi og korruption og vender sig mod dem, de ser som stærke, uafhængige mænd. Det er blandt andet valget i Brasilien et symbol på

Brasilianerne har ligesom mange andre borgere i Latinamerika fået nok af korruptionen og de traditionelle partier, og det i en sådan grad, at den konservative nationalist Jair Bolsonaro nu er uhyre tæt på at blive Brasiliens næste præsident efter at have fået hele 46 procent i søndagens første valgrunde.

Det har overrasket de fleste, at den kontroversielle politiker har klaret sig så godt i et valg, som ellers var spået til at blive et tæt løb mellem ham og arbejderpartiets PT’s kandidat, Fernando Haddad, og han er nu også favorit til at vinde anden valgrunde den 28. oktober.

”Jair Bolsonaro har ført valgkamp på, at han kan løse alle Brasiliens problemer. Folk vender sig mod ham, fordi de føler, at de ikke har andet valg,” siger Greg Weeks, der er professor i latinamerikansk politik på det amerikanske universitet UNC Charlotte i North Carolina og udgiver af podcasten ”Understanding Latin American Politics”.

Jair Bolsonaro har primært ført valgkamp fra hospitalssengen efter at være blevet stukket ned ved et valgmøde i sidste måned.

Selvom han egentlig er katolik, får han massiv støtte fra de evangelikale kirker, men han deler også vandene på grund af kontroversielle udtalelser som, at han hellere ville have en død end en homoseksuel søn, og fordi han vil bruge våbenmagt til at løse Brasiliens problemer. Han er tidligere kaptajn i militæret og har rost flere latinamerikanske diktatorer, herunder chilenske Augusto Pinochet, som han har udtalt burde have slået flere mennesker ihjel.

”Jair Bolsonaro siger en masse uhyrlige ting. Det er ting, som mange nok tænker, men er bange for at sige højt. Han appellerer til en gruppe mennesker, der føler, han er et tiltrængt frisk pust. Hele hans kampagne har handlet om at være så hård som muligt og er centreret omkring en form for hypermaskulinitet,” siger Greg Weeks.

Det brasilianske valg markerer halvvejen på et to år langt maraton, hvor i alt 14 latinamerikanske lande vælger ny præsident. På mange måder er Jair Bolsonaros kandidatur til præsidentposten symbolet på den bølge af politisk forandring, som med valgene skyller hen over Latinamerika. Vælgerne vender ryggen til de etablerede partiers kandidater og stemmer i stedet på folk, der har den fællesnævner, at de ikke er magthavere.

”En del af det handler om det, man kalder personalismo, altså tendensen til at fokusere på en person – gerne en stærk mand. Og det har også en bagside. Præsidenterne har enormt meget magt i Latinamerika, og derfor bliver de ofte holdt personligt ansvarlige for alt det, som er gået galt,” forklarer Greg Weeks.