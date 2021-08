Brasilianske bankrøvere spænder gidsler fast til biler under flugt

En gruppe svært bevæbnede kriminelle spændte mandag flere gidsler fast til deres flugtbiler under to bankrøverier i Brasilien.

Det oplyser politiet og flere lokale medier.

Episoden fandt sted i de tidlige morgentimer i den sydøstlige by Aracatuba, der har cirka 200.000 indbyggere.

Her brugte gerningsmændene sprængstoffer, droner og semiautomatiske våben til at overtage byens centrum.

Efter at have røvet to banker flygtede de med flere gidsler spændt fast til kølerhjelme og tage på flere biler. Det viser billeder, som flere lokale tv-stationer har bragt.

Gerningsmændene havde inden røverierne plantet sprængstoffer forskellige steder i byen og omringet nogle politistationer for at forsinke ankomsten af forstærkninger til politiet.

Mindst to civile og en af bankrøverne blev dræbt under episoden ifølge det lokale politi, mens seks blev såret.

En vidne siger til tv-stationen Globo TV, at bankrøverne bar "skudsikre veste samt rifler og hjelme", og at de lignede soldater.

- De forfærdelige scene, som befolkningen i Aracatuba var vidne til, vil ikke gå ustraffet hen, siger guvernøren i delstaten São Paulo, Joao Doria, mandag.

Han fortæller, at han har givet en specialenhed på 380 betjente til opgave at finde den kriminelle gruppe.

Brasilien har de seneste år været vidne til flere lignende røverier, der har skilt sig ud ved gerningsmændenes høje grad af planlægning og brug af tunge våben.

Røverierne er ofte blevet udført i mellemstore byer, hvor det er lykkedes gerningsmændene at slippe væk med betragtelige summer i kontanter.

I december sidste år blev byer i delstaten Para i Nord og Santa Catarina i syd ramt af lignende store angreb med mindre end en dags mellemrum.

I alle tilfælde menes organiserede kriminelle bander at stå bag.

/ritzau/AFP