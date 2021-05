Brasilianske epidemiologer frygter ny coronabølge

Som det kun andet land i verden har Brasilien passeret 450.000 coronarelaterede dødsfald.

Epidemiologer i Brasilien advarer tirsdag om, at en ny, alvorlig coronabølge er under opsejling i landet.

Det sker, samme dag som Brasilien har passeret 450.000 coronarelaterede dødsfald. Kun USA har flere coronadøde målt i absolutte tal med over en halv million.

I øjeblikket melder Brasilien i gennemsnit om lidt færre end 2000 daglige dødsfald. Det er et fald sammenlignet med de daglige dødstal i april, hvor der blev registreret over 3000 døde om dagen.

Til gengæld har antallet af daglige smittede været stigende siden begyndelsen af maj fra et gennemsnit på omkring 55.000 smittede om dagen til 66.000 nye tilfælde om dagen. Det får epidemiologer i landet til at frygte, at antallet af døde også vil stige igen.

Med 215 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere er Brasilien det hårdest ramte land i Sydamerika og blandt de værst ramte lande i verden under pandemien.

Eksperter siger, at den seneste stigning i antallet af smittede delvist skyldes, at statslige og lokale myndigheder ophævede flere restriktioner for en måned siden, efter at smittekurven var begyndt at falde.

/ritzau/AFP