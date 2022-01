Brasilianske storbyer med høj smitte dropper karnevalsparader

For at "redde liv" vil brasilianske storbyer vente nogle måneder endnu med at afholde karnevalsparader.

Rio de Janeiro og São Paulo udsætter sambaskolernes ikoniske karnevalsparader på grund af stigning i smittetallene.

Det oplyser myndighederne i de to brasilianske storbyer.

Paraderne betragtes som højdepunktet under karnevalsfesterne og er ledet af byernes sambaskoler.

De skulle oprindeligt have været afholdt i slutningen af februar, men vil i stedet finde sted i slutningen af april.

I en fælles erklæring om udskydelserne henviser de to storbyer til pandemien og "behovet for at redde liv".

- Beslutningen blev truffet med respekt for den nuværende situation i Brasilien og behovet for på dette tidspunkt at redde liv og gå sammen for at øge vaccinationsraten i hele landet, lyder det i erklæringen.

Tidligere denne måned aflyste myndighederne i Rio de Janeiro for andet år i træk karnevalsparaden gennem byens gader.

Den del, der nu er udskudt, er paraden ledet af byens sambaskoler, der foregår på byens stadion Sambadrome. Stadionet har plads til 70.000 mennesker.

Showet plejer at tiltrække turister fra hele Brasilien og andre lande. Paraden får lov at finde sted senere, fordi myndighederne kan kontrollere antallet, der må komme ind på Sambadrome og for eksempelvis kræve vaccinebevis.

- Det er nødvendigt at udsætte. Vi kan udføre paraden meget mere sikkert i slutningen af april, siger Rios øverste sundhedsembedsmand, Daniel Soranz.

- Når vi ser på kurven for pandemien i andre lande, tror vi, at det er meget usandsynligt, at den nuværende bølge varer indtil april, tilføjer han.

Mere end 622.000 coronasmittede mennesker har mistet livet i Brasilien siden pandemiens begyndelse.

Landet oplever i øjeblikket en ny bølge af smittetilfælde drevet af omikronvarianten.

Næsten 70 procent af landets voksne befolkningen er blevet fuldt vaccineret mod coronavirus. Der bor omkring 212 millioner i Brasilien.

