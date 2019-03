Brasilien åbner diplomatisk kontor i Jerusalem

Præsident Bolsonaro, der besøger Israel søndag, har overvejet at følge i Trumps fodspor og flytte ambassaden.

Brasilien har åbnet et nyt diplomatisk kontor i Jerusalem. Det kommer til at fungere som en del af den brasilianske ambassade i Israel, oplyser Brasiliens udenrigsministerium søndag.

- Brasilien besluttede at etablere et kontor i Jerusalem for at fremme handel, investering, teknologi og innovation som en del af sin ambassade i Israel, skriver udenrigsministeriet i en meddelelse.

Israels fungerende udenrigsminister, Israel Katz, takker Brasilien for dette skridt.

- Obrigado for at åbne et diplomatisk kontor i Jerusalen, skriver Katz på Twitter sammen med et billede af sig selv, der trykker hånd med sin brasilianske kollega, Ernesto Araújo.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, ankom søndag på sit første besøg til Israel.

Han har haft overvejelser i hans regering om at flytte hele ambassaden til Jerusalem, men det har både hans økonomiske rådgivere og militære officerer i kabinettet advaret imod, siger kilder i regeringen.

For knap et år siden vakte det stor vrede blandt palæstinensere og andre arabiske nationer, da USA flyttede sin ambassade til Jerusalem.

Israelerne kalder byen for sin hovedstad, men det er der langt fra enighed om.

Palæstinenserne ønsker, at Østjerusalem skal være hovedstad i en kommende palæstinensisk stat.

/ritzau/Reuters