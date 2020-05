Brasilien begynder landesorg med over 10.000 døde

Der meldes om over 155.000 bekræftede smittetilfælde i Brasilien, men tallet kan være 20 gange højere.

Coronadødstallet i Brasilien, Sydamerikas værst ramte land, har oversteget 10.000.

Mere præcist er 10.627 døde med coronavirus i Brasilien, viser tal fra landets sundhedsministerium natten til søndag dansk tid. Det skriver AFP.

Samtidig har landets kongres besluttet, at Brasilien går ind i en tre dage lang landesorg.

Der meldes om over 155.000 smittetilfælde, men visse eksperter og forskere anslår, at det tal kan være op mod 15 eller 20 gange højere, da Brasilien ikke har udført test i særlig stor skala.

I delstaten São Paulo, hvor der bor 46 millioner mennesker, er der mere end 3600 døde og 44.400 bekræftede smittetilfælde.

I nabostaten Rio de Janeiro med 16 millioner indbygger er over 1600 døde.

Mindre befolkningsrige delstater som Ceara, Pernambuco og Amazonas har allerede omkring 1000 bekræftede dødsfald hver.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro har mange gange udtalt sig kritisk om de restriktioner, som delstaterne har indført for at stoppe spredning af coronavirus. Han mener, at de ødelægger økonomien.

Guvernører i São Paulo og Rio de Janeiro har trods presset fra præsidenten besluttet at forlænge delstaternes delvise karantæne af befolkningerne indtil slutningen af maj.

Bolsonaro sagde tidligere på ugen, at han planlagde at invitere 30 mennesker over til en grillaften på præsidentpaladset. Han jokede med at ville invitere yderligere par tusinde, skriver Reuters.

Han har siden kaldt meldingerne om en grillaften for fake news og meldt ud, at den ikke finder sted.

Præsidentens holdninger har været genstand for stor diskussion. Støtter af præsidenten er gået på gaderne til demonstrationer og blokader.

På den modsatte fløj har folk markeret deres utilfredshed med Bolsonaro blandt andet ved at slå på potter og pander ud af vinduerne.

Landets kongres opfordrer i forbindelse med landesorgen folk til at følge myndighedernes anvisninger, mens Brasilien forbereder sig på "en sikker og endelig tilbagevenden til normalen", skriver AFP.

/ritzau/