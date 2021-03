Brasilien forsøger at fremskynde levering af vaccinedoser

Brasilien har omgående behov for flere vaccinedoser, siger landets sundhedsminister på møde med Pfizer.

Brasilien er hårdt ramt af en ny bølge af smittespredning fra coronavirusset og mandag har landets sundhedsminister henvendt sig til medicinalselskabet Pfizer i et forsøg på at fremskynde levering af 50 millioner doser coronavacciner.

Det oplyser ministeriet mandag ifølge Reuters.

Brasilien har tidligere bestilt 100 millioner doser af Pfizers vaccine.

- Vi er nødt til at udvide vores vaccinationskapacitet nu, sagde sundhedsminister Marcelo Queiroga på et møde mandag med repræsentanter for Pfizer, hvor parterne drøftede en tidsplan for levering af vaccinen.

Pfizer har tidligere oplyst, at det forventer at indlede leverancerne til Brasilien i løbet af april.

Ifølge den oprindelige aftale mellem parterne vil sundhedsministeriet i Brasilien modtage 13,5 millioner doser i andet kvartal og de resterende 86,5 millioner doser i tredje kvartal.

Kapaciteten i det brasilianske sundhedsvæsen nærmer sig bristepunktet på grund af usædvanligt mange nye smittetilfælde og dødsfald de seneste uger.

Covid-19 er skyld i over 312.000 dødsfald i Brasilien, hvor omkring 12,5 millioner er blevet diagnosticeret med sygdommen.

Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, er blevet kritiseret for sin håndtering af coronakrisen. Sundhedsminister Marcelo Queiroga er den fjerde person på posten, siden udbruddet begyndte for over et år siden.

/ritzau/