Brasilien frygter iltkrise og runder ny trist coronamilepæl

Mens det daglige antal coronarelaterede dødsfald overstiger 3000, melder seks delstater om lav iltbeholdning.

For første gang har flere end 3000 personer mistet livet af coronarelaterede årsager i Brasilien på 24 timer.

Det oplyser sundhedsministeriet tirsdag lokal tid.

I alt har 3251 personer mistet livet i landet det seneste døgn, hvilket bringer det samlede dødstal under pandemien op på knap 299.000.

Brasilien har siden februar oplevet en voldsom stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Meldingen om det hidtil højeste daglige dødstal kommer, samme dag som præsident Jair Bolsonaro indsatte sin fjerde sundhedsminister under pandemien, mens presset vokser på præsidenten.

Den nye sundhedsminister er 55-årige Marcelo Queiroga, som er hjertelæge. Han tager over efter generalen Eduardo Pazuello, som ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund.

Pazuello står over for en undersøgelse, der skal klarlægge hans rolle i de katastrofale tilstande i Amazonas-storbyen Manaus, hvor flere covid-19-patienter i januar døde på grund af iltmangel på hospitalerne.

Frygten for en mere udbredt iltkrise på hospitalerne breder sig igen tirsdag.

Her advarer statsanklageren om, at iltbeholdningen i seks af Brasilien 27 delstater er på et "bekymrende" lavt niveau.

