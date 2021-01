Brasilien godkender to vacciner - sygeplejer får første stik

En 54-årig sygeplejerske i Sao Paolo blev søndag den første, der blev vaccineret mod covid-19 i Brasilien.

De brasilianske sundhedsmyndigheder har søndag godkendt to coronavacciner fra henholdsvis britisk-svenske AstraZeneca og kinesiske Sinovac.

Og kort efter godkendelsen blev den første vaccine givet til Monica Calazans - en 54-årig sygeplejerske fra Sao Paolo.

Med godkendelsen kan Brasilien indlede massevaccination af befolkningen, der har været hårdt ramt under pandemien.

Hidtil er der således registreret over 209.000 dødsfald blandt coronapatienter i det sydamerikanske land.

Det er kun overgået af USA, der har registreret knap 400.000 dødsfald.

Sundhedsminister Eduardo Pazuello oplyser søndag, at vaccinerne allerede fra mandag vil blive fordelt ud i de 27 delstater. Planen er, at det landsdækkende vaccinationsprogram indledes onsdag, tilføjer han.

Hundredvis af aktivister var søndag mødt op foran den brasilianske sundhedsmyndighed Anvisas kontorer i hovedstaden Brasilia.

Demonstranterne havde blandt andet medbragt en stor oppustelig figur af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, med blod på sine hænder.

Bolsonaro har længe nedtonet pandemien og har i den forbindelse været indædt modstander af nedlukninger, mundbind og restriktioner.

For nylig har han også sået tvivl om effekten af vacciner mod virusset.

- Vi har intet bevis for, at det er en kur, som ikke gør skade, og som ikke har bivirkninger. Som leder ville jeg ikke tvinge dig til at tage denne medicin, lød det fra præsidenten.

Tidligere har han sammenlignet covid-19 med en "lille forkølelse".

Mens mange lande - inklusive flere af Brasiliens nabolande - allerede har indledt vaccinationskampagner, har Brasilien med 213 millioner indbyggere haltet efter.

Ifølge sundhedsminister Pazuello vil sundhedsarbejdere, personer over 75 år, beboere på plejehjem og indfødte være blandt de første, der får tilbud om en vaccine.

/ritzau/AFP