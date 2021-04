Brasilien melder om rekordstort antal døde på et døgn

Coronavirusset har på 24 timer krævet over 4000 liv i Brasilien, som aktuelt er verdens hårdest ramte land.

Brasilien har for første gang under pandemien registreret over 4000 dødsfald i løbet af et døgn.

I løbet af de seneste 24 timer har virusset kostet 4195 mennesker livet, oplyser Brasiliens sundhedsministerium sent tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sundhedsvæsnet i det store land med 212 millioner indbyggere er overbebyrdet på grund af den seneste virusbølge.

De usædvanligt mange daglige dødsfald har fået kirkegårde til at holde begravelser om natten for at kunne følge med.

I løbet af den seneste uge er der i snit registreret 2757 coronadødsfald om dagen. Det er uden sammenligning langt det højeste globalt, skriver AFP.

I alt er næsten 337.000 døde i Brasilien som følge af virusset. Kun USA har registreret flere dødsfald.

/ritzau/