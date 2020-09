Brasilien når over fire millioner smittede og håber på bedring

Myndighederne mener at kunne læse en nedadgående tendens i coronatal fra Brasilien, som har nået ny milepæl.

Over fire millioner mennesker har, siden coronapandemien begyndte, fået foretaget en positiv coronatest i Brasilien.

Det står klart, efter at sundhedsministeriet torsdag foretog sin daglige opdatering om situationen i landet, som har næstflest tilfælde i verden - kun overgået af USA.

Men der er håb om bedring.

Selv om der var næsten 44.000 nye smittetilfælde og 834 døde coronapatienter på 24 timer torsdag, er tendensen ifølge myndighederne nedadgående.

Her mener man, at epidemien kan have toppet. Den seneste måned har der været omkring 40.000 nye smittede om dagen og 870 nye døde gennemsnitligt.

Uafhængige sundhedseksperter er dog tilbageholdende med at konkludere noget endeligt.

- Dette er begyndelsen på det, som vi håber kan være en tendens til bedring, siger Mauricio Sanches, epidemiologi ved universitetet i hovedstaden Brasília.

/ritzau/AFP