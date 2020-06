Brasilien registrerer en kvart million virustilfælde på en uge

Præsident Jair Bolsonaro har hidtil trukket på skuldrene over coronavirus, der har ramt landet hårdt.

Brasilien har haft sin hidtil værste uge, siden coronavirus brød ud i landet, med over en kvart million nye tilfælde de seneste syv dage.

Det viser de seneste tal fra landets sundhedsministerium søndag lokal tid.

Således er 259.105 brasilianere blevet testet positive med coronavirus over den seneste uge.

Brasilien har desuden registreret det næsthøjeste ugentlige antal dødsfald, hvor 7005 coronapatienter den seneste uge har mistet livet.

Ugen forinden blev det højeste antal dødsfald registreret med 7285 døde.

De seneste dystre tal kommer samtidig med, at demonstranter i flere brasilianske byer, men også i Stockholm, London og Barcelona, har gået på gaden for at protestere imod den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro.

Demonstranterne er utilfredse med Bolsonaros håndtering af sundhedskrisen.

Præsidenten har generelt negligeret udbruddet af coronavirus i Brasilien, selv om der hidtil er registreret flere end 57.000 dødsfald blandt coronapatienter i landet.

Bolsonaro har blandt andet sammenlignet virusset med "en lille forkølelse".

Præsidenten har derudover kritiseret de foranstaltninger, der er indført i forsøget på at bremse smittespredningen.

/ritzau/AFP