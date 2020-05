Brasilien registrerer hidtil højeste antal nye coronadødsfald

Ifølge eksperter er smittetallet i Brasilien langt højere end udmeldt, da test kun udføres i begrænset omfang.

Brasilien har registreret det hidtil højeste antal dødsfald blandt coronasmittede på en dag.

Det oplyser landets sundhedsministerium tirsdag lokal tid.

I alt er 881 døde i løbet af 24 timer ifølge landets officielle opgørelse, og Brasilien er dermed - udover at være det hårdest ramte land i Sydamerika - også blevet et land, som verdens øjne retter sig imod.

Der er samlet set 12.400 bekræftede dødsfald i Brasilien og 177.589 bekræftede smittetilfælde. Det er en stigning på 9258 smittede i forhold til dagen før.

Målt på antal dødsfald - og uden skelen til befolkningstallet - gør tallene Brasilien til det sjettehårdest ramte land.

Med omkring 6,0 døde per 100.000 indbyggere ligger landet dog langt under en række europæiske lande, heriblandt Danmark, hvis befolkningstal tages i betragtning. Der kan dog være stor forskel på landenes opgørelsesmetoder. Sammenligninger skal derfor tages med forbehold.

Men udviklingen giver anledning til uro.

- Stigningen i antallet af smittede i Brasilien er helt klart bekymrende, siger Marcos Espinal, afdelingsleder i en FN-organisation for panamerikansk sundhed (Paho).

Eksperter siger, at manglende test gør, at landets tal formentlig er langt højere.

- Brasilien tester kun folk, der ender på hospitalet, siger Domingo Alves, som er forfatter til et videnskabeligt studie, der estimerer, at smittetallet er 15 gange højere end de officielle tal.

- Det er svært at vide, hvad der egentlig sker baseret på de tilgængelige data. Vi har ikke nogen rigtig politik for at håndtere sygdomsudbruddet. Pandemien udvikler sig, som det behager den.

Præsident Jair Bolsonaro har mødt kritik for at underspille truslen fra pandemien.

Han har kaldt den en "lille influenza" og fordømt "hysteriet" omkring den og opfordret stater og lokalregeringer til at slække på restriktionerne.

Det har fået både støtter og modstandere af præsidenten på gaderne.

Indtil nu var det højeste antal daglige dødsfald i Brasilien 751. Det blev registreret 8. maj.

/ritzau/AFP