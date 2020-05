Brasilien sætter endnu en trist rekord med 20.000 nye smittede

888 nye dødsfald onsdag bringer Brasiliens samlede antal coronadødsfald op på 18.859 ifølge officielle tal.

Brasilien har registreret knap 20.000 nye smittetilfælde med coronavirus på et døgn, hvilket er rekordhøjt.

Således er yderligere 19.951 testet positive, oplyser sundhedsmyndighederne onsdag.

Det høje antal dagligt smittede kommer, blot et døgn efter at Brasilien registrerede sit højeste antal coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer nogensinde med 1179 døde.

Det seneste døgn har yderligere 888 coronapatienter mistet livet i landet, hvilket bringer det samlede antal dødsfald op på 18.859.

En af årsagerne til det rekordhøje antal smittede kan være, at antallet af registrerede smittetilfælde er højest midt på ugen, hvor laboratorier genoptager den fulde testkapacitet efter weekenden.

Det samlede antal smittetilfælde i landet vil sandsynligvis være højere, end de officielle tal viser, på grund af en mangel på test og en forsinkelse i behandlingen af testresultater.

Brasilien overhalede mandag Storbritannien som det land i verden med tredjeflest bekræftede tilfælde af coronavirus. USA ligger nummer et og Rusland to.

São Paulo, den mest folkerige by i landet, står for over 5300 af dødsfaldene, hvilket er mere end Kina, hvor virusudbruddet begyndte i slutningen af sidste år. Flere lande har dog sået tvivl om Kinas coronatal.

I alt er 291.579 mennesker i Brasilien bekræftet smittet med coronavirus, viser tal fra myndighederne.

Præsident Jair Bolsonaro, der er en ideologisk allieret med den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet stærkt kritiseret for sin håndtering af virusudbruddet.

Han ser mange af restriktionerne som skadelige for økonomien og har flere gange kritiseret de tiltag, som landets guvernører har indført for at inddæmme smitten.

I stedet har han bedt brasilianerne om at ignorere ordrerne om at blive hjemme.

/ritzau/dpa