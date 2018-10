Brasilianerne siger ”basta” i håb om nye tider

Korruption og kriminalitet har skabt en udbredt politikerlede, der i morgen med stor sandsynlighed giver præsidentposten til en tidligere militærmand

”Ud med Arbejderpartiet! Brasilien skal ikke blive et nyt Venezuela,” tordner menneskemængden denne formiddag på Rio de Janeiros Copacabana-strand.

Titusindvis af brasilianere i alle aldre fylder den berømte strand, så langt øjet rækker, med bannere og flag. De er del af fodfolket, der i stor stil støtter præsidentkandidaten Jair Bolsonaro, som står til at vinde valgets anden runde i morgen. Den 63-årig tidligere kaptajn i militæret vil med sit socialliberale parti (PSL), der trods navnet primært er nationalistisk, få Latinamerikas største land og økonomi på ret kurs igen.

Hvordan Bolsonaro agter at få Brasilien tilbage fra den nuværende 9. plads til den 6. plads i verdensøkonomien, som landet havde for kun fire år siden, er mere uvist. Men Bolsonaro, der fik 46 procent af stemmerne i første valg-runde den 7. oktober, lover lov og orden og beskylder Arbejderpartiet for Brasiliens omfattende korruption og for stor blødsødenhed over for kriminaliteten. Det budskab er gået rent ind hos mange vælgere.

”Vi er ikke udemokratiske borgere, der beder om en stærk mand som Bolsonaro for at sætte demokratiet ud af kraft. Vi er almindelige borgere, der ønsker sikkerhed, uddannelse og et fungerende sundhedsvæsen. Og hvis Bolsonaro ikke kan skabe det, så går vi på gaden og får ham afsat ligesom med Dilma,” siger Lineker Santos, der er 21 år og Uber-chauffør, ved demonstrationen med henvisning til den tidligere præsident Dilma Rousseff, som blev afsat af parlamentet i 2016 efter anklager om kreativ bogføring med offentlige konti.

Ifølge Jair Bolsonaro – og flere andre af hans politiske rivaler – er de seneste perioder med præsidenter fra Arbejderpartiet årsagen til landets krise med alarmerende kriminalitet og en af Latinamerikas største korruptionsskandaler. Denne skandale fik for to måneder siden landets myndigheder til at annullere ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silvas præsidentkandidatur. Lula er idømt 12 år fængsel for at være hovedansvarlig for hvidvask og korruption omkring det statslige olieskab Petrobras.

I januar indførte den midlertidige regering anført af præsident Michel Temer undtagelsestilstand og lod militæret stå for lov og orden i Rio de Janeiro. Det har ifølge målingerne styrket Bolsonaro, og Lulas exit indledte for alvor hans himmelflugt mod præsidentposten. Den 6. september blev Jair Bolsonaro stukket ned under et valgmøde og kæmpede de første dage for sit liv. Siden har han ført valgkamp fra de sociale medier og af samme årsag takket nej til at deltage i tv-dueller med Arbejderpartiets nye kandidat, Fernando Haddad.