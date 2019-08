Brasilien vil tillade kommercielt landbrug på indfødtes jord

Et kongresudvalg ønsker at ændre Brasiliens forfatning og tillade landbrug på jord tilhørende urbefolkningen.

Et brasiliansk kongresudvalg har tirsdag godkendt en forfatningsændring, der tillader kommercielt landbrug på jord tilhørende landets oprindelige befolkning.

Det er ellers en praksis, som hidtil har været forbudt.

Forslaget bliver nu sendt videre til behandling i et særligt nedsat udvalg.

Før der kan ske ændringer i Brasiliens forfatning, skal et forslag godkendes af begge kamre i Kongressen.

Ligeledes tirsdag oplyser den brasilianske regering, at den byder al udenlandsk hjælp til at slukke skovbrandene i Amazonas velkommen. Dog på den betingelse, at regeringen selv må bestemme, hvordan pengene skal bruges.

/ritzau/Reuters