Brasiliens ekspræsident med hudinfektion flyttes til nyt hospital

Brasiliens ekspræsident, Jair Bolsonaro, er mandag blevet overflyttet til Vila Nova Star-hospitalet i São Paulo, efter at han i weekenden blev indlagt med en hudinfektion i delstaten Amazonas.

Det oplyser Bolsonaros advokat og talsmand, Fabio Wajngarten, på det sociale medie X.

Bolsonaro er indlagt med hudinfektionen rosen i venstre ben samt mavesmerter og modtager intravenøs antibiotikabehandling, lyder det fra Wajngarten.

Bolsonaros søn, Eduardo Bolsonaro, har tidligere skrevet på X, at hans far "har det godt og reagerer godt på antibiotikaene".

Han skrev videre, at det var planen, at ekspræsidenten skulle overføres til hovedstaden Brasilia.

Fabio Wajngarten har ikke kommenteret, hvorfor det er blevet ændret til São Paulo.

På X viser billeder ifølge nyhedsbureauet AFP ekspræsidenten liggende i en hospitalsseng, der er delvist tildækket af lagner. Huden på hans venstre skinneben er rød.

Højreorienterede Bolsonaro tabte snævert til venstrefløjens Luiz Inácio Lula da Silva ved landets præsidentvalg i 2022.

Efter valget fulgte et stormløb, hvor Bolsonaro-tilhængere og demonstranter krævede, at stemmerne fra præsidentvalgets anden runde skulle tælles igen.

Den tidligere præsident står over for adskillige undersøgelser om påstået korruption og embedsmisbrug. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bolsonaro var rejst til delstaten Amazonas for at for at føre kampagne for kandidaten Alberto Neto, der stiller op ved et lokalvalg til efteråret.

Ekspræsidenten har flere gange de seneste år været indlagt. Senest i september, hvor han også gennemgik flere operationer.

