Brasiliens højesteret vil have forklaring fra Bolsonaro

Brasiliens højesteret beder tidligere præsident Jair Bolsonaro om at afgive forklaring for politiet inden for ti dage om begivenhederne i Brasilien 10. januar.

Den dag trængte hans tilhængere ind i landets parlamentsbygning, præsidentpaladset og højesterettens kontorer.

Det viser et dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Den brasilianske anklagemyndighed havde henvendt sig til domstolen for at bede den beordre ekspræsidenten til at afgive forklaring. Og den anmodning har dommer Alexandre de Moraes fredag imødekommet.

Dommeren siger, at Bolsonaros forklaring er "et uundværligt skridt for en fuldstændig afklaring af de undersøgte kendsgerninger".

Landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, har anklaget Bolsonaro for at tilskynde til voldelige demonstrationer mod demokratiet.

Brasilien har tidligere indledt en undersøgelse af, om Bolsonaro opildnede uromagere, der stormede de centrale regeringsbygninger. Det skete en uge efter Lulas indsættelse i januar i år.

Bolsonaro vendte for to uger siden tilbage til Brasilien efter tre måneders ophold i USA.

Han rejste til USA, to dage før han skulle overdrage præsidenttitlen til Lula den 1. januar.

Han sagde på det tidspunkt, at han havde brug for hvile. Kritikere siger, at han forsøgte at stikke af fra over en snes juridiske undersøgelser, som han nu kan stå over for i Brasilien.

Over 1200 personer er blevet anholdt i Brasilien i forbindelse med stormløbet den 10. januar.

/ritzau/Reuters