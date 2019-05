Brasiliens højesteret vil straffe homofobi med fængsel

Had mod homo- og transseksuelle skal straffes på lige fod med racisme, mener seks ud af 11 højesteretsdommere.

Et flertal i Brasiliens højesteret har stemt for at gøre had mod homo- og transseksuelle til en forbrydelse på lige fod med racisme.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Seks ud af 11 højesteretsdommere stemte torsdag for, mens fem endnu ikke har stemt. Loven ventes at træde kraft efter 5. juni.

I 1989 blev racisme gjort ulovligt i Brasilien, og det har siden da været strafbart med fem års fængsel at bryde loven. Ifølge den brasilianske højesteret skal homofobi straffes på samme måde.

Det fortæller højesteretsdommer Luiz Fux.

- Racisme er en forbrydelse mod kød og blod, uanset om det er mod et medlem af LGBT-samfundet, en jøde eller en med afrikansk afstamning, udtaler Fux.

Lovændringen kommer på et tidspunkt, hvor landets præsident, Jair Bolsonaro, beskyldes for at opildne til had på grund af udtalelser mod kvinder, homoseksuelle og minoriteter.

Præsidenten er erklæret homofob. Han er citeret for at sige, at han hellere vil have en død søn end en homoseksuel søn.

Bolsonaro har endnu ikke kommenteret højesterettens beslutning.

I januar måtte Brasiliens eneste åbent homoseksuelle medlem af parlamentet, Jean Wyllys, flygte ud af landet efter at have modtaget dødstrusler. Det fortalte han til den brasilianske avis Folha de São Paulo.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jean Wyllys er medlem af det venstreorienterede parti PSOL. Han har været en vigtig stemme for LGBT-miljøet i Brasilien og blev i oktober genvalgt til sin tredje periode i parlamentet.

Han har tidligere modtaget adskillige dødstrusler, men efter at Jair Bolsonaro er kommet til magten, er det eskaleret, fortalte han i januar til avisen.

420 LGBT-personer blev dræbt i Brasilien i 2018. I år er antallet på 141. Det oplyser menneskerettighedsgruppen Grupo Gay de Bahia.

/ritzau/