Brasiliens kongres nedstemmer forslag om at ændre valgsystem

Underhuset i den brasilianske nationalkongres har tirsdag aften lokal tid nedstemt et forslag om blandt andet at afskaffe Brasiliens elektroniske valgsystem til fordel for trykte stemmesedler.

Forslaget faldt med stemmerne 229 for, 218 imod, en hverken for eller imod og adskillige politikere, som var fraværende under afstemningen.

Resultatet er 79 stemmer under det påkrævede flertal på tre femtedele, som er nødvendigt for at godkende en forfatningsændring.

Forslaget er støttet af den højreorienterede præsident Jair Bolsonaro, der længe har været fortaler for at afskaffe det elektroniske valgsystem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Faktisk i en sådan grad, at landets højesteret i sidste uge udstedte en kendelse om, at præsidenten skal efterforskes for sine udokumenterede påstande om, at et elektronisk valgsystem fører til mere valgsvindel.

- Folk, der siger, at elektroniske valgsystemer er mere sikre, er løgnere, sagde, Bolsonaro for nylig i en videotransmitteret tale.

Kritikere ser udtalelserne som et forsøg på at undergrave tilliden til valgsystemet. De mener, at Bolsonaros mål er at kunne underkende et eventuelt nederlag ved præsidentvalget i 2022.

Kendelsen fra højesteret kom på opfordring fra landets højeste valgdomstol.

Det skete, kort tid efter at valgdomstolen selv havde iværksat en undersøgelse af Bolsonaro.

I den forbindelse bliver han undersøgt for korruption, embedsmisbrug, svindel og en række andre forhold.

Meningsmålingerne spår i øjeblikket, at præsidenten vil lide nederlag til den venstreorienterede udfordrer og tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Skulle meningsmålingerne holde stik og Bolsonaro vinke farvel til embedet, mener hans politiske modstandere, at han vil bruge kritikken af valgsystemet til at underkende valgets gyldighed.

Brasilianerne går til præsidentvalg 2. oktober 2022.

/ritzau/Reuters