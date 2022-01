Brasiliens præsident er udskrevet efter ny indlæggelse

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er onsdag blevet udskrevet efter en ny indlæggelse med problemer i maveregionen.

Det skriver præsidenten på Twitter.

- Udskrives nu. Tak til alle, lyder det fra Bolsonaro.

Hans tweet er ledsaget af et billede, hvor han sidder i hospitalssengen omringet af fire læger. Alle fem vender tommelfingeren opad.

Bolsonaro blev indlagt natten til mandag lokal tid efter at have haft smerter i maven. Han er siden blevet undersøgt på et hospital i São Paulo.

Præsidenten har haft flere problemer med maveregionen, siden han i september 2018 blev stukket i maven i forbindelse med sin valgkamp.

I juli blev Bolsonaro behandlet i fire dage for problemer i maveregionen. Han er i alt blevet opereret i maven fire gange siden episoden i 2018.

Da angrebet skete, var han ved at føre valgkamp i byen Juiz de Fora i det sydøstlige Brasilien. Han blev stukket i maven og fik svære indre skader.

Tv-optagelser fra Globo viste, at Jair Bolsonaro red på skuldrene af politiske tilhængere, da han pludselig skreg af smerte.

Ved overfaldet mistede Bolsonaro meget blod, og han måtte to timer på operationsbordet, før lægerne kunne meddele, at hans tilstand var stabil.

En dengang 40-årig mand, Adelio Bispo de Oliveira, blev kort tid efter anholdt for angrebet. Han blev senere vurderet til at være for mentalt syg til at kunne retsforfølges. Han er dog fængslet på ubestemt tid.

Den højreorienterede Bolsonaro blev valgt som ny brasiliansk præsident 28. oktober 2018 - knap to måneder efter angrebet - og indsat 1. januar 2019.

Han har i sin tid som præsident blandt andet fået kritik for racistiske udtalelser og for at tale nedsættende om homoseksuelle og kvinder.

Han har også nedtonet alvorligheden af den nuværende coronapandemi. Han har blandt andet talt imod brugen af mundbind og nedlukninger.

Brasilien har registreret over 600.000 coronarelaterede dødsfald i løbet af pandemien. Det er næstflest i verden - kun overgået af USA.

Målt i forhold til indbyggere er det 14.-flest i verden med omkring 2900 dødsfald per en million indbyggere. Til sammenligning svarer Danmarks coronadødstal på 3307 til cirka 567 dødsfald per en million indbyggere.

/ritzau/