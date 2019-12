Brasiliens præsident falder i sit hjem og må på hospitalet

En CT-skanning viser ingen tegn på skader, efter at Jair Bolsonaro angiveligt slog hovedet under et fald.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, blev indlagt på hospitalet mandag efter at være faldet i sit hjem i hovedstaden Brasilia.

Faldet er den seneste forskrækkelse for den 64-årige og hans helbred.

Lokale medier rapporterer, at Bolsonaro slog hovedet, da han gled på et badeværelse i præsidentpaladset Palácio da Alvorada.

Han blev derefter bragt til et militærhospital, hvor han gennemgik en CT-skanning. Skanningen viste "ingen tegn på forandringer", oplyser Bolsonaros kontor i en erklæring.

Præsidenten vil blive på hospitalet til observation imellem 6 og 12 timer, tilføjes det i erklæringen.

Sikkerhedsminister Augusto Heleno ankom til hospitalet kort efter præsidentens konvoj. Ministeren fortalte til tv-stationen Globo, at Bolsonaro har det "fint".

Den højreorienterede Jair Bolsonaro tiltrådte som præsident i Brasilien den 1. januar 2019.

Sidste år blev han alvorligt såret i et knivangreb under sin valgkamp.

Siden er der rejst bekymring over hans helbred, og han har gennemgået adskillige operationer for at behandle de sår, han fik under knivstikkeriet i september sidste år.

Tidligere i december oplyste Bolsonaro desuden, at han var blevet undersøgt for hudkræft.

/ritzau/AFP