Brasiliens præsident sår tvivl om covid-19-vaccine

Effekten af covid-19-vaccinen er ikke videnskabeligt bevist, siger præsidenten, som ikke selv vil vaccineres.

Mens Brasilien står midt i en anden bølge af pandemien, siger landets præsident, Jair Bolsonaro, at effekten af covid-19-vaccinen "ikke er videnskabeligt bevist".

Det siger han på et pressemøde fredag.

- Hvis du ikke vil have vaccinen, så lad være. Det er din ret, siger præsidenten ifølge Sky News.

- Vi har intet bevis for, at det er en kur, som ikke gør skade, og som ikke har bivirkninger. Som leder ville jeg aldrig tvinge dig til at tage denne medicin, tilføjer han.

Ifølge Jair Bolsonaro er effekten af vaccinen ikke "videnskabeligt bevist".

Brasilien rundede i denne uge 200.000 coronarelaterede dødsfald.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er antallet af dødsfald natten til lørdag dansk tid oppe på 208.246, mens det bekræftede antal smittede i Brasilien under pandemien er på knap 8,4 millioner.

Den højreorienterede Bolsonaro har været skeptisk over for coronavirusset, siden det blev opdaget for omkring et år siden.

Han har tidligere betegnet coronavirus som en "lille forkølelse", og i midten af december meddelte han, at han ikke vil lade sig vaccinere.

Det skete, samtidig med at Brasilien offentliggjorte landets vaccinationsprogram.

Brasilien planlægger at vaccinere 70 procent af landets 210 millioner indbyggere i løbet af 16 måneder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere af landets sundhedseksperter har dog beskyldt præsidenten for at sabotere sine egne og Brasiliens planer.

