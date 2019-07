Brasiliens præsident tilbyder søn ambassadørjob i USA

Jair Bolsonaro har tilbudt sin 35-årige søn Eduardo jobbet som Brasiliens ambassadør i Washington.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger torsdag, at han har tilbudt sin søn Eduardo at blive landets ambassadør i USA.

Et træk, der ifølge nyhedsbureauet Reuters understreger Bolsonaro-familiens indflydelsesrige rolle i brasiliansk diplomati og indenrigspolitik.

Eduardo, der er medlem af kongressen, siger, at han vil acceptere tilbuddet, hvis han officielt bliver nomineret.

- Hvis det er præsidentens plan, vil jeg acceptere, siger Eduardo Bolsonaro, der er en af præsidentens i alt fire sønner, til journalister.

Han tilføjer, at han er parat til at træde tilbage fra kongressen, hvis præsidenten udpeger ham til ambassadørposten.

Ifølge den 35-årige søn afhænger den endelige nominering fortsat af drøftelser med præsidenten og udenrigsminister Ernesto Araújo.

Udpegelsen skal desuden godkendes af først senatets udenrigsudvalg og derefter af hele senatet.

Den hidtidige brasilianske ambassadør i Washington gik på pension i april.

Den højreorienterede præsident Bolsonaro, der har sagt, at hans præsidentkampagne sidste år var inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump, har i lighed med Trump givet familiemedlemmer indflydelsesrige, rådgivende roller.

Bolsonaros ældste søn, 38-årige Flávio Bolsonaro, er senator, mens sønnen Carlos Bolsonaro er en del af præsidentens kommunikationshold.

Eduardo Bolsonaro har tidligere rådgivet sin far i udenrigsspørgsmål.

Efter at Jair Bolsonaro vandt præsidentvalget i Brasilien i oktober sidste år, var Eduardo Bolsonaro blandt de første til at besøge Washington. Her mødtes han med blandt andre Trumps svigersøn og rådgiver Jared Kushner.

Desuden blev han spottet iført en "Trump 2020"-kasket, der henviser til det amerikanske præsidentvalg i november næste år.

/ritzau/Reuters