Ifølge Breivik blev han radikaliseret af en nynazistisk gruppe. Han mener, at gruppen har ansvaret for angreb.

Breivik giver skyld for angreb videre: Blev brugt som soldat

Den norske massemorder Anders Behring Breivik afviser tirsdag under en retssag om mulig prøveløsladelse, at han bærer ansvaret for angrebet, hvor han dræbte 77 mennesker.

Da han bliver udspurgt om skyld, gentager han påstanden om, at han var radikaliseret i 2011.

Det er dem, som radikaliserede ham, der bærer ansvaret for angrebet, mener han.

- De bærer det fulde ansvar. Jeg blev brugt som en soldat af dem.

- Jeg som menneske udførte handlingerne, i den grad at jeg lod mig radikalisere. Og det er til en vis grad min skyld, at jeg lod mig radikalisere.

- Men jeg mener, at det er dem, som radikaliserer, der bærer størstedelen af ansvaret, siger Breivik i retten tirsdag.

Ifølge Breivik blev han radikaliseret på nettet af den nynazistiske gruppe Blood and Honour. En gruppe, som han stadig er medlem af.

Han hævder, at han ikke havde kontrol over sig selv, da han udførte angrebet på Utøya. Og at han har forandret sig siden.

- Jeg vil aldrig udføre en militant aktion igen. Den person, jeg var for ti år siden, eksisterer ikke længere, siger Breivik.

I juli 2011 gennemførte Breivik et angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet.

Året efter blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i ti år.

I sommer blev Breiviks begæring afvist af anklagemyndigheden.

Derefter blev Breiviks krav sendt videre til retssystemet, og tirsdag har Telemark Tingrett indledt retsbehandlingen af spørgsmålet.

Her skal retten tage stilling til, om Breivik fortsat er så farlig, at samfundet skal beskyttes mod ham ved at holde ham indespærret.

Den første retsdag er afsluttet tirsdag eftermiddag. Onsdag skal Breiviks forsvarer stille spørgsmål. Senere skal det første vidne i sagen afgive forklaring.

Der er afsat tre retsdage til at tage stilling til spørgsmålet om prøveløsladelse. Hvis det forløber som planlagt, vil en afgørelse derfor være klar torsdag.

/ritzau/NTB