Breivik kan årligt søge om løsladelse: Stop det siger topadvokat

Retssagen i Norge, hvor en domstol skal tage stilling til, om den terrordømte Anders Behring Breivik kan prøveløslades, over 10 år efter han dræbte 77 mennesker i Oslo og i en ungdomslejr på Utøya, er slut torsdag.

Der ventes en kendelse inden for de nærmeste uger ifølge NTB.

Den tidligere rigsadvokat Tor-Aksel Busch siger til avisen VG, at politikerne må ændre loven, så Breivik ikke som i dag, med loven i hånd, kan gå til domstolen hvert år og anmode om prøveløsladelse.

Han siger, at det er en stor belastning for de dræbtes familier.

- Det synes ret tydeligt, baseret på det som er kommet frem i medierne, at Breivik har haft temmelig lidt progression i sin personlige udvikling.

- Jeg vil være meget forsigtig med at spå om, hvordan han vil udvikle sig videre, men meget tyder på, at man om et års tid vil være i nøjagtig samme situation som i dag, og at han vil udgøre den samme fare for gentagelse, siger Busch.

Breivik blev i 2012 idømt 21 års fængsel i forvaring. Efter 10 år i fængsel har han ret til hvert år at søge om prøveløsladelse.

På førstedagen, da han blev ført i retten, gentog han den nazihilsen, som han før har brugt.

/ritzau/