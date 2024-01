Breiviks retssag begynder mandag i gymnastiksal i Ringerike-fængslet

Mandag indledes en retssag med Anders Behring Breivik i centrum i en gymnastiksal i Ringerike-fængslet i Norge.

Det skriver det norske medie NRK.

Sagen er anlagt ved byretten i Oslo, men skal fysisk foregå i Ringerike-fængslet en times kørsel nordvest for Oslo. Her mødte Breivik op omkring klokken ti mandag.

Breivik blev i 2012 dømt til 21 års forvaring. Hans afsoning sker efter særligt høje sikkerhedsforhold, og han har anlagt et civilt søgsmål mod staten for at få mere menneskelig kontakt.

Breiviks advokat Øystein Storrvik har forud for retssagen beskrevet Breivik som selvmordstruet.

I sine indledende bemærkninger lægger Storrvik vægt på, at det er 12 år siden Breivik blev arresteret på Utøya, og at han i realiteten har været isoleret lige siden, skriver NRK.

I begyndelsen af sin afsoning sad Breivik i Ila-fængslet uden for Oslo.

Siden blev han flyttet til Skien i Telemarken, og i 2022 blev han overført til Ringerike, hvor han sidder isoleret i en topsikret afdeling.

Advokaten havde håbet på bedre forhold, da Breivik blev flyttet til Ringerike-fængslet, lyder det.

- Men afdelingen blev bygget om til en isolationsafdeling, siger han ifølge NRK.

I fængslet har Breivik sin egen afdeling med egen stue og køkken. Han har tilmed et træningslokale, en Xbox, adgang til udearealer og tre undulater.

Der er afsat fem retsdage til sagen fra 8. til 12. januar.

Breivik skal komme med sin forklaring tirsdag. Byretten i Oslo har nedlagt forbud mod at transmittere forklaringer fra Breivik eller andre vidner.

Breivik har tidligere forsøgt at få sin afsoning gjort mildere.

I 2016 anklagede han staten for at bryde hans menneskerettigheder, og han fik delvist medhold i byretten i Oslo.

Men i 2017 fastslog landsretten, at Breivik ikke har noget at komme efter. Hans afsoningsforhold skal ikke lempes.

I 2022 forsøgte han med rettens hjælp at blive prøveløsladt. Han hævdede, at han nu tager afstand fra vold.

Han vil dog fortsat kæmpe for nationalsocialistiske værdier, men det vil ske fredeligt, sagde han.

Hans anmodning om prøveløsladelse blev afvist.

/ritzau/