Breiviks sag om afsoningsforhold skal igen for retten

Terrordømte Anders Breivik har fået grønt lys til igen at hive den norske stat i retten om hans afsoningsforhold i fængslet.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Det blev afklaret på et planlægningsmøde i den norske lagmannsrett mandag, bekræfter Breiviks advokat og en regeringsadvokat til Aftenposten.

Breivik tabte i februar et søgsmål mod den norske stat i tingretten.

Retssagen blev afholdt i Ringerike-fængslet, hvor Breivik afsoner.

Her hævdede han, at den norske stat begik brud på menneskerettighederne ved at holde ham fængslet i isolation.

Det norske retssystem har tre niveauer. Lagmannsretten befinder sig et niveau højere end tingretten, men under højesteret.

Det var anden gang, Breivik lagde sag an mod staten med påstand om brud på menneskerettighederne.

Han blev i 2012 idømt lovens strengeste straf på 21 års forvaring for at have dræbt 77 mennesker ved to angreb i Oslo og på øen Utøya i juli 2011.

Ved domsafsigelsen for 12 år siden blev det slået fast, at han skal afsone mindst ti års fængsel.

Efter 12 år i det, der under retssagen blev omtalt som relativ isolation, hævdede Breivik, at han er påført alvorlige skader som følge af afsoningen.

Han hævdede, at han var deprimeret og på randen til selvmord.

Breivik, som nu kalder sig Fjotolf Hansen, hævdede i søgsmålet, at den norske stat bryder den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3.

Den handler om at udsætte mennesker for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Han sagsøgte også staten for brud på konventionens artikel 8, der handler om retten til privatliv, et hjem og korrespondance.

Men regeringsadvokat Andreas Hjetland afviste påstandene. Han sagde under retssagen, at Breivik havde det godt i fængslet.

- Breivik tog et valg, da han valgte at begå terrorhandlingerne 22. juli 2011.

- Det er svært at se for sig, at Breivik på noget som helst tidspunkt skal have noget, som er i nærheden af et normalt socialt liv, hvad enten det er udenfor eller indenfor fængselsmurene, sagde Nerland.

