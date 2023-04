Bremset vækst i USA øger frygt for recession

Den økonomiske vækst i USA har mistet dynamik i årets første kvartal, siger handelsministeriet torsdag.

Nye tal viser, at der er mulighed for en mild recession, og at forbruget er faldende.

Økonomer havde ventet en vækst på 1,9 procent, men de seneste tal viser, at væksten faldt til 1,1 procent mellem januar og marts. Dette skyldes især højere renter.

I forrige kvartal voksede økonomien med 2,6 procent. Det skriver AFP.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen, at der stadig er fremgang i den amerikanske økonomi, selv om væksten er klart lavere end ventet.

- Der var ventet en markant højere vækst i lyset af det stærke arbejdsmarked, siger han og henviser til, at væksten især er drevet af et øget privatforbrug og den offentlige sektor.

- Høj forbrugsvækst og et stærkt arbejdsmarked giver den amerikanske centralbank (FED) et fint manøvrerum for at hæve renten igen i næste uge. Jeg forventer en mindre rentestigning i lyset af den fortsat høje kerneinflation, siger han og tilføjer:

- Der er lidt malurt i bægeret, når vi dykker længere ned i vækstrapporten. De amerikanske boliginvesteringer har nu været konstant faldende i to år. Lagerinvesteringerne trækker også kraftigt ned i væksten.

Danske virksomheder solgte sidste år varer og tjenester for 285 milliarder kroner til amerikanerne.

- Fremgangen i amerikansk økonomi betyder, at danske virksomheder fortsat har ganske gode betingelser på det amerikanske marked. Det seneste halve års svækkelse af dollaren tager dog lidt luft ud af vækstmulighederne, siger Allan Sørensen. Udviklingen i amerikansk økonomi har utrolig stor betydning for dansk eksport. USA er vores klart største eksportmarked, og som verdens absolut største økonomi svinger de også den økonomiske taktstok for hele verdensøkonomien.

/ritzau/