Brev fra Trump følger med fødevarehjælp til udsatte familier

Jeg har aldrig set noget så groft i de 30 år, jeg har udført arbejdet, siger leder af fødevarebanker i Ohio.

Donald Trump og hans regering kræver, at der følger et personligt brev med fra den amerikanske præsident i fødevarepakker, der bliver uddelt til nødlidende familier i landet.

Det skriver onlinemediet Politico.

Mange af de organisationer, der er med til at uddele den føderale hjælp, ser brevet fra Trump som langt over stregen, kort før vælgerne skal pege på deres foretrukne præsident. Det sker 3. november.

- I de 30 år, hvor jeg har udført dette arbejde, har jeg aldrig set noget så groft før, siger Lisa Hamler-Fugitt, der leder en sammenslutning af fødevarebanker i delstaten Ohio.

USA's landbrugsministeriums program til fire milliarder dollar - Farmers to Families Food Box Program - har siden maj uddelt 100 millioner kasser med fødevarer til USA's mest trængende.

Fødevarerne er opkøbt for føderale penge.

- Kære familie, starter det personlige brev fra Trump, der er lagt ned i hver kasse. Både på engelsk og spansk.

- Som præsident er det min højeste prioritet at sørge for vore borgeres sundhed og velvære, fortsætter det.

Længere nede i brevet opfordres modtagerne til at vaske hænder og holde sig hjemme, hvis de føler sig syge.

- Du og dine kære er skattede medlemmer af vores storslåede amerikanske familie, lyder det, inden brevet afsluttes med Trumps underskrift.

Landbrugsministeriet afviser kategorisk, at brevet har et politisk formål.

Tv-stationen Fox News har tidligere rapporteret, at det er Ivanka Trump, præsidentens datter, der har fået idéen til brevet.

Brevet fra Trump begyndte man gradvist at lægge i fødevarekasserne for et par måneder siden.

- Der er helt klare spørgsmål, som må stilles: om organisationer, der fordeler fødevarehjælp, ud fra etiske overvejelser kan distribuere et sådant budskab med et valg under opsejling om få uger, skriver Susannah Morgan, der leder en fødevarebank i Oregon.

Hendes organisation vil ikke længere deltage i fordelingen af den føderale hjælp.

/ritzau/