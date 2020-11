Brevstemmer i Georgia kan afgøre Senatet og præsidentvalg

USA holder vejret, mens Georgia tæller stemmer i tæt og muligvis afgørende senats- og præsidentvalg.

Noget tyder på, at delstaten Georgia kan blive centrum for meget amerikansk politik de næste timer og måneder. Ud over et tæt præsidentvalg ser staten ud til at blive afgørende for, hvor flertallet i Senatet ender.

Torsdag er der ifølge delstatens indenrigsminister, Brad Raffensperger, mindst 61.000 stemmer tilbage, som mangler at blive talt op og føjet til statens resultat.

På indenrigsministeriets hjemmeside kan man se, at de stemmer, der er talt op, giver en føring til den siddende republikanske præsident, Donald Trump, over hans demokratiske udfordrer, Joe Biden, på omkring 18.500 stemmer.

Georgia har 16 valgmænd og kan dermed spille en afgørende rolle i de to kandidaters forsøg på at opnå de 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident.

- Vi er godt klar over, at med et tæt præsidentvalg og muligheden for flere valg, der ender i en anden valgrunde, er landets øjne på Georgia lige nu, siger Brad Raffensperger i en meddelelse torsdag eftermiddag dansk tid.

Han oplyser, at alle stemmer i staten siden valgdagen har været låst inde og videoovervåget.

Resultatet af Georgias senatsvalg kan også meget vel betyde, at flertallet i det ene kammer af Kongressen først afgøres i januar.

Fire senatsvalg er uafklarede, og de to sider i Senatet står til hver 48 pladser.

To af de uafklarede senatsvalg er i Georgia. I det ene står det allerede nu klart, at ingen kandidater kommer i nærheden af de 50 procent, som det kræves for at vinde.

Derfor skal de to kandidater med flest stemmer - en demokrat og en republikaner - ud i en anden valgrunde i januar.

I det andet valg har den siddende republikanske senator David Perdue en føring med 50,03 procent af de stemmer, som er blevet talt op, viser Georgias indenrigsministeriums hjemmeside.

Men hvis de manglende stemmer bringer ham ned under de 50 procent af stemmerne, skal han også ud i en anden valgrunde i januar.

Det vil betyde, at hverken Republikanerne og Demokraterne kan nå mere end 50 stemmer i Senatet, før de to valg er afgjort.

Hvis der er stemmelighed i Senatet, kan en vicepræsident kaste en afgørende stemme. Derfor afhænger kontrollen med Senatet også af, hvordan præsidentvalget falder ud.

Georgia er normalt ikke en stat, der plejer at være tæt løb i. Ved midtvejsvalget i 2018 var Demokraterne tæt på at vinde guvernørvalget, men før det har det normalt været en sikker republikansk stat.

Siden 2016 har Demokraterne dog oplevet en fremgang i forstæderne omkring delstatens største by, Atlanta. Det ser også ud til at være tilfældet ved årets valg.

