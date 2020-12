Brexit-aftale lægger minimal bund for fremtidigt samarbejde

Julegaven til EU og Storbritannien er en 2000 sider lang aftale, som sætter rammerne for fremtidig samhandel - og ikke mindst den ømtålige adgang for fiskere fra EU-lande til britisk farvand. Dermed er en såkaldt hård Brexit undgået i sidste øjeblik

Tovtrækkeri var en olympisk disciplin fra 1900 til 1920. Og skulle disciplinen komme tilbage på det olympiske program, så vil forhandlingsdelegationerne fra henholdsvis Storbritannien og EU være favoritter.

Siden februar har de to parter været involveret i forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem briterne og EU efter Brexit, og her har de netop trukket i hver deres retning.

Men i modsætning til tovtrækning, så er ingen af partnerne blevet hevet over ende, og begge parter vil derfor udlægge aftalen som et kompromis, der tilgodeser deres interesser.

Fra morgenstunden juleaftensdag annoncerede britiske og europæiske medier, at aftalen var lige på trapperne efter maratonforhandlingerne igennem natten. Men igen og igen blev de bebudede pressemøder udskudt, hvilket blev illustreret på tv med den julepyntede berømte dør ind til premierminister Boris Johnson embedsbolig i Downing Street 10.

Til det sidste var det adgangen til at fiske i britiske farvande, der skilte parterne. For EU-lande som eksempelvis Danmark, Holland, Frankrig og Spanien er adgangen til britiske farvande afgørende. Her skal der være detaljerede aftaler for hver af de over 100 fiskearter, med makrel som et af de store stridspunkter, samt hvor mange år EU skal have adgang til britiske fisk.

Selvom fiskeri økonomisk ikke fylder meget i forholdet mellem Storbritannien og EU, så er symbolikken vigtig. Brexit handler for den britiske premierminister Boris Johnson i høj grad om at tage kontrollen over landets egen suverænitet tilbage og ikke være underlagt regler fra EU.

Aftalen er på over 2000 sider, og politiske eksperter vil bruge julen på at analysere, hvem der har givet sig hvor.

Umiddelbart står det klart, at samhandlen med varer kan fortsætte stort set uændret uden nye tariffer eller kvoter. Det vil ikke mindst glæde landmænd og fødevareindustrien på begge sider, som ellers ville være rendt ind i høje toldsatser. Når det er sagt, så vil der mere bureaukrati, når varer fra 1. januar skal over den grænse, som hidtil har været friktionsfri.

Der vil også være klausuler, som sikrer, at Storbritannien ikke bliver en bagdør for varer fra andre lande til at komme ind på EU’s indre marked. Der er ligeledes aftaler for, hvordan handelstvister skal løses, samt klausuler imod urimelig konkurrenceforvridning på grund af eksempelvis statsstøtte.

Anderledes ser det ud med serviceydelser som advokater, arkitekter og ikke mindst finanssektoren, der ikke er omfattet af aftalen. London har hidtil været Europas finanscentrum, men mange banker har oprettet nye afdelinger i EU-lande for at være sikre på, at de har licens til at operere i EU.

Hvad, der har været kendt længe, er, at EU-borgere fra nytår ikke længere har automatisk ret til at arbejde i Storbritannien og vice versa. EU-borgere skal fremover søge om arbejdstilladelse efter et pointbaseret system i lighed med folk fra resten af verden. Det bliver udlagt som et eksempel på, hvordan Storbritannien med Brexit har taget kontrol over egne grænser.

Selvom der nu er en aftale, så er briterne endegyldigt ude af EU fra nytårsaften, og der vil være store ændringer i forholdet mellem de to parter. Effekten for borgere og virksomheder og det internationale samarbejde vil stå klart, når de nye og mere lukkede grænser træder i kraft.