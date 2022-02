Brexit-aftale vakler efter politisk uro i Nordirland

Nordirsk førsteminister siger, at han vil træde tilbage. Hans landbrugsminister bryder brexit-aftale.

Nordirlands førsteminister, Paul Givan, meddeler torsdag formiddag, at han senere på dagen agter at træde tilbage, skriver Reuters.

Samtidig har provinsens landbrugsminister, Edwin Poots, givet ordre til at stoppe tjek af landbrugsvarer, der kommer fra det øvrige Storbritannien til Nordirland.

Det er et åbenlyst brud på den brexit-aftale, som Storbritannien har indgået med EU. Nordirland er en del af det britiske kongedømme (UK).

Både Givan og Poots kommer fra det overvejende protestantiske parti DUP, der er modstandere af aftalen.

Givan siger til BBC, at han måske vil udskyde planen om at træde tilbage til næste uge.

DUP, Det Demokratiske Unionistparti, har i månedsvis truet med at trække sig ud af den nordirske regering forud for et valg i maj.

Årsagen er modstanden mod brexit-aftalen. Den ser de som et snigende forsøg på at gøre Nordirland til en del af republikken Irland.

Den britiske regering har i forbindelse med den britiske udtræden af EU indgået en aftale om Nordirland.

Den fastholder provinsen som en del af EU's indre marked. Det skal forhindre, at der opstår nye spændinger mellem nationalister - som overvejende er protestanter - og republikanere, som overvejende er katolikker.

Nordirland var fra slutningen af 1960'erne skueplads for en blodig konflikt, der kostede flere tusinde mennesker livet.

Det blev afsluttet med den såkaldte Langfredagsaftale fra 1998, hvor EU var en af garanterne for aftalen.

/ritzau/