Brexit begyndte med en folkeafstemning

* 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU.

* 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig, og sætter gang i to års nedtælling til brexit.

* 12. juli 2018: Premierminister Theresa May fremlægger en hvidbog med planer for fremtidens forhold til EU.

* 25. november: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering.

* 15. januar 2019: Det britiske parlament forkaster aftalen.

* 12., 13., og 14. marts 2019: Parlamentet i London forkaster en justeret udgave af skilsmisseaftalen, men afviser også et brexit uden aftale. I stedet stemmer de for at udskyde brexit.

* 21. marts 2019: På et topmøde giver EU grønt lys til at udskyde brexit til 22. maj - hvis aftalen vedtages i London senest 29. marts. Ellers skal briterne komme med en plan før 12. april.

* 27. marts 2019: Otte alternative brexitforslag nedstemmes i Underhuset.

29. marts 2019: Det britiske Underhus skal for tredje gang stemme om skilsmisseaftale. Der skal ikke stemmes om den politiske erklæring, der handler om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Kilde: BBC, Reuters

/ritzau/