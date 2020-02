Brexit-forhandlinger kan begynde: EU-lande godkender mandat

EU-Kommissionen kan nu indlede forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Det er nu muligt for EU-Kommissionen at indlede turboforhandlingerne for at lande en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Tirsdag har EU-landene godkendt EU-Kommissionens forhandlingsmandat, som chefforhandler Michel Barnier står i spidsen for.

Aftalen skal være klar om ti måneder, og derfor har parterne travlt.

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at briterne fortsat følger EU's regler og er en del af det indre marked frem til 2021.

Storbritannien går til forhandlingerne med et ønske om at forlade EU's toldunion og det indre marked fra 1. januar 2021.

EU ønsker en bred aftale og kræver blandt andet, at EU-lande får adgang til at fiske i britiske farvande.

Det har Michel Barnier gjort klart. Til gengæld kan briterne få en ambitiøs handelsaftale uden tariffer og kvoter på varer.

Den første forhandlingsrunde mellem Storbritannien og EU er planlagt til at begynde 2. marts i Bruxelles.

Herefter har parterne til årets udgang til at lande en aftale. EU-Kommissionen har dog understreget, at aftalen skal være klar i oktober, hvis der skal være tid til ratifikation og oversættelse.

/ritzau/