Brexit har skabt spændinger mellem London og Berlin

Tyske politikere skrev for nylig et kærlighedsbrev til briterne. Men nu kommer de med kritiske udfald mod dem.

Tyske politikere skrev for nylig et kærlighedsbrev til Storbritannien. I brevet, der blev offentliggjort i The Times, siger de, at de efter brexit vil savne britisk humor, ales på pubben og te med mælk.

- Vi vil savne Storbritannien som en del af EU - navnligt i disse vanskelige tider. Derfor bør briterne vide, at vi med vort fulde hjerte ønsker at se dem blive.

Men nu lyder der ifølge det amerikanske medie CNN andre kritiske toner.

Den tyske europaminister, Michael Roth, siger, at breixt er et meget dårligt show.

- Jeg siger nu meget udiplomatisk, at jeg ikke engang tror, William Shakespeare kunne have udtænkt en tragedie som denne. Hvem skal betale regningen i sidste ende?, spørger Roth ifølge CNN.

- Over 90 procent af medlemmerne af det britiske parlament ved ikke, hvordan arbejdere tænker, lever, arbejder og opfører sig. Men de har evnet at vende op og ned på alt.

Ret kort tid efter det tyske kærlighedsbrev beskyldte den konservative britiske parlamentariker Daniel Kawczynski Tyskland og EU for at være utaknemmelige. Han henviste til, at briterne havde befriet halvdelen af Europa og dermed bragte sig på fallittens rand, mens tyskerne fik Marshallhjælp.

Kawczynski undskyldte senere og erkendte, at briterne fik mere Marshallhjælp end tyskerne.

En anden britisk parlamentariker, den konservative Marc Francois, beskylder den tyske topchef for flyfabrikken Airbus for at udvise klassisk tysk arrogance i sin skarpe kritik af brexit.

- Jeg er patriotisk englænder, men jeg ville aldrig drømme om at sige til en tysk parlamentariker, hvad han skal stemme i Forbundsdagen, siger han om Airbus' Thomas Enders.

Enders har sagt, at britiske politikere ikke ved, hvad de gør, og at brexit vil være til skade - uanset hvordan det kommer til at forløbe.

Tyskland har nu megen fokus på Irland, som formentlig bliver det EU-land, som kommer til at mærke brexit mest.

Forbundskansler Angela Merkel besøgte torsdag grænseområdet mellem Irland og det britiske Nordirland, hvor risikoen for en ny hård grænse er en af de største hindringer for en brexitaftale med opbakning i det britiske parlament.

Merkel sagde, at hun selv har levet bag Jerntæppet i 34 år og ved alt om, hvad det betyder, når grænser falder væk, og man må kæmpe for at skabe et fredeligt samarbejde.

