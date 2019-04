Brexit skaber undren og skadefryd i tidligere kolonier

- Brexit er næsten som en farce. Det er morsomt på en trist måde, siger en iagttager i Hongkong.

I de tidligere britiske kolonier i Asien følges brexitkrisen med en blanding af undren, apati, morskab og også en smule skadefryd.

Storbritannien forsvarede gerne det tidligere imperium ved at henvise til, at "Rule Britannia" bragte orden, stabilitet og velfærd. Den opfattelse har også retfærdiggjort fortsat britisk indflydelse i de tidligere kolonier.

Men nu er det briterne selv, der kæmper med kaos og dyb politisk splittelse. Det kan i værste fald medføre økonomisk isolation og store økonomiske problemer. Ikke mindst hvis landet træder ud af EU uden en aftale, der regulerer betingelserne.

- Jeg blev født og voksede op i Hongkong i denne britiske koloni, som hedder Hongkong. Jeg har hidtil opfattet briterne som et meget fornuftsbetonet folk, siger Claudia Mo.

Hun er parlamentariker i Hongkong og forkæmper for den prodemokratiske bevægelse.

- Brexitprocessen er næsten som en farce. Den er morsom på en trist måde. Jeg er dybt forundret over, hvordan det er kommet hertil, siger den 62-årige Mo.

Mange unge overvejer i dag at forlade Hongkong på grund af Kinas stadig mere autoritære styre. Men ifølge Mo ser de nu mere mod Australien og Canada frem for Storbritannien.

I Indien siger Sreeram Chaulia fra Jindal Universitetet for Internationale Anliggender, at mange opfatter brexit som det sidste kapitel i Storbritanniens "bratte fald fra dets status som stormagt".

- Det er som at følge et synkende skib, siger Chaulia. Han henviser til, at Indiens økonomi står til at blive større end den britiske senere i år.

En studerende ved Dhaka Universitet i Bangladesh, Syed Tahsin, udtrykker håb om, at hans land vil få et langt tættere forhold til briterne fremover. Han ønsker sig også et stærkere Commonwealth.

Commonwealth er en sammenslutning af 53 lande. De fleste har tidligere tilhørt det britiske imperium. Landenes indbyggere udgør tilsammen op mod en tredjedel af jordens befolkning.

