Brexit-tilhængere tordner mod Mays nye skilsmisseaftale

Flere af Theresa Mays partifæller kritiserer i skarpe vendinger den nye skilsmisseaftale med EU.

Theresa May skal bestemt ikke regne med opbakning til sit nye udkast til en brexitaftale fra de mest EU-skeptiske af hendes partifæller.

Sådan lyder budskabet fra parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg, der leder den EU-skeptiske fraktion i det konservative parti i Underhuset.

Til nyhedsbureauet Reuters kalder han det nye udkast til en skilsmisseaftale med EU for "værre end de forrige".

- Hvis hun (premierminister Theresa May, red.) fremsætter denne tekst til afstemning i parlamentet i den form, den har nu, så vil hun tabe stort, lyder det formanende fra den prominente brexit-tilhænger.

- Jeg er overbevist om, at stemningen er vendt mod hendes forslag.

Den britiske premierminister fremlagde onsdag sit reviderede forslag til en brexitaftale. Parlamentet skal stemme om aftalen i begyndelsen af juni.

Tre gange tidligere har Underhuset dog nedstemt Mays udkast, og modstanden er stor hos både oppositionspartiet Labour og i hendes eget parti.

Efter præsentationen af det fjerde udkast meldte Andrea Leadsom, minister for parlamentariske forhold og brexit-tilhænger, at hun trak sig fra sin post.

- Jeg tror ikke længere på, at vores måde at gribe det an på vil leve op til resultatet ved folkeafstemningen, siger hun.

Briterne stemte med et snævert flertal for udtrædelse af EU i 2016.

Mange konservative parlamentsmedlemmer vil have et øjeblikkeligt brud med EU. Theresa May har dog fortsat forhandlinger om en ordnet afsked med Europa.

Oprindeligt skulle briterne være trådt ud af EU 29. marts, men EU-Kommissionen gik med til at udskyde brexit til 31. oktober.