Briks-møde overskygget af bekymringer om anholdelse af Putin

Udenrigsministrene fra Briks-landene understreger onsdag deres ambition om at være rivaler til Vestens magt.

Mødet i Sydafrika blev dog overskygget af spørgsmål om, hvorvidt Ruslands præsident, Vladimir Putin, bliver anholdt, hvis han deltager i et topmøde til august.

Sydafrikas udenrigsminister, Naledi Pandor, siger, at hendes land undersøger mulighederne, hvis Putin, der er genstand for en arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), kommer til et Briks-topmøde i Johannesburg i Sydafrika.

Som medlem af ICC er Sydafrika teoretisk set forpligtet til at anholde Putin.

- Vores regering kigger i øjeblikket på, hvad der er af juridiske muligheder i forhold til denne sag, siger den sydafrikanske udenrigsminister til journalister onsdag.

- Svaret er, at præsidenten (Cyril Ramaphosa, red.) vil indikere Sydafrikas endelige stillingtagen. Som det er nu, er der blevet sendt en invitation til statsledere af alle Briks-lande.

Briks-landene består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

/ritzau/Reuters