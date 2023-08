BRIKS vil udvide alliance med Iran og fem andre lande

BRIKS-landene har på et topmøde i Sydafrika besluttet at invitere seks lande ind i alliancen.

Det drejer sig om Saudi-Arabien, Iran, Argentina, Egypten, Etiopien og De Forenede Arabiske Emirater, oplyser Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa.

BRIKS består af landene Kina, Rusland, Indien, Sydafrika og Brasilien.

Mødet i Johannesburg følges opmærksomt af USA og Europa. Her frygter man, at Kina sammen med Rusland er i gang med at samle en antivestlig alliance.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, der er ikke er i Sydafrika, fordi han her er omfattet af en international anholdelsesordre for krigsforbrydelser, takker for Ramaphosas indsats med at invitere nye medlemmer, skriver Reuters.

Ramaphosa siger, at de seks kandidatlande blive en del af BRIKS-alliancen fra 1. januar 2024.

/ritzau/