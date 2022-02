Bristet højspændingskabel koster mindst 25 livet i DR Congo

Adskillige huse og et marked i Den Demokratiske Republik Congo er ramt af nedfalden højspændingsledning.

Mindst 25 mennesker er døde, efter et bristet højspændingskabel onsdag morgen er faldet ned over flere huse og et marked i udkanten af Kinshasa.

Det er hovedstaden i Den Demokratiske Republik Congo.

Det oplyser byens politi.

- En højspændingsledning er faldet ned over adskillige huse og et marked i distriktet Matadi-Kibala. Adskillige mennesker døde på stedet, oplyser Kinshasas politichef, Sylvano Kasongo.

Der cirkulerer videoer på sociale medier, som viser folk, der går grædende rundt om et antal døde mennesker, der ligger i pytter af vand, hvor de er faldet om. Friske varer, de har købt, ligger spredt omkring dem.

Nyhedsbureauet Reuters er ikke i stand til at fastslå, om det er autentiske optagelser.

/ritzau/Reuters