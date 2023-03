Brite vil gå London Marathon baglæns til støtte for Ukraine

Tom Harrison, som for fem år siden kravlede hele distancen til London Marathon klædt ud som en gorilla, har nye maratonplaner for det ikoniske løb.

I år vil den 46-årige brite gå hele distancen. Baglæns.

Ifølge manden selv skal bedriften ses som støtte til Ukraine, der i mere end et år har ligget i krig med Rusland, som invaderede landet i februar sidste år.

Han beskriver det som en mulighed for "at se mig over skulderen mod Ukraine".

- Da jeg gik i skole, havde vi et motto, som var på latinsk og betød: Se fremad og se tilbage, siger han.

- Det betyder, at man skal se på, hvad man har opnået, og hvor man kommer fra - det skal man ikke glemme - men man skal også se mod fremtiden, hvad der er på vej, og hvad man stadig har til gode at opnå.

- Det har jeg tænkt mig at huske på under gåturen, for jeg bevæger mig fremad, men jeg ser også bagud.

Ud over at give den som sit alter ego Hr. Gorilla ved London Marathon i 2017 har Tom Harrison blandt andet gået 423 kilometer på 15 dage, da han sidste år i september vandrede fra Land's End på spidsen af den engelske sydvestkyst til det britiske parlament i London.

Idéen var, at han ville gå hele turen uden at bruge en krone og i stedet gøre sig afhængig af "fremmedes venlighed" for mad og tag over hovedet. Han tog desuden imod donationer til Røde Kors til ofre for krigen i Ukraine.

Det er også Røde Kors' arbejde i Ukraine, som han samler ind for ved London Marathon i år.

- Der var missilregn i Ukraine, som blev affyret af russerne for nylig, og det ødelagde energiforsyninger på tværs af mange byer og slog adskillige mennesker ihjel, siger han.

- Det er en ting, som vi ikke behøver at stå model til her. Ja, vores elregninger stiger, men i det mindste kan vi tænde for varmen, når vi har brug for det - i Ukraine har mange mennesker ikke den mulighed særlig ofte.

London Marathon afholdes den 23. april.

/ritzau/dpa