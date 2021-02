Briter bliver testet i eget hjem for at bekæmpe mutationer

80.000 borgere i England skal coronatestes derhjemme for at hindre spredning af sydafrikansk coronavariant.

Storbritannien er tirsdag begyndt at teste folk i deres eget hjem.

Det foregår ved, at testkyndige går dør til dør for at få coronatestet omkring 80.000 briter. Formålet er at hindre en spredning af den mere smitsomme sydafrikanske coronavariant.

Sundhedsvæsenet i England har i alt fundet 105 tilfælde af den sydafrikanske variant siden 22. december. Og for at forhindre smittespredning bliver borgere i otte områder af landet nu testet - uanset om de udviser symptomer på smitte eller ej.

Der er omkring 10.000 borgere i hvert område. Tre af områderne er i hovedstaden, London, to er i sydøst, et område ligger i den centrale del af England, mens der også er et omfattet område i øst og et i nordvest.

Det er dermed i flere forskellige dele af landet, at teststrategien er sat i værk.

